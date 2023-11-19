Алдонин - о ретроматче против «Локомотива»: Игра завершится со счётом 2:2

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ретроматча против столичного «Локомотива», который посвящён «золотому матчу» 2002 года, в котором «железнодорожники» одержали победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0 благодаря голу Дмитрия Лоськова на шестой минуте чтес самым гарантировав себе чемпионство.

В эфире телеканала «Матч ТВ» экс-игрок сборной России отметил, что встреча завершится вничью со счётом 2:2.

Напомним, что на тренерских мостиках находятся Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

Прямая текстовая трансляция матча легенд проходит на сайте Liveresult.ru.