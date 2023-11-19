Сергей Овчинников назвал счёт, с которым завершится ретроматч «Локомотив» - ЦСКА

Бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников предположил, с каким счётом завершится матч Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА.

По мнению эксперта, после финального свистка на табло будет зафиксирован счет 4:1 в пользу «железнодорожников». Такое мнение Овчинников озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча легенд «Локомотива» и легенд ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.