Карпина расстраивает, что в сборную России вызваны два игрока из «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что на ноябрьские сборы национальной команды вызваны лишь два футболиста питерского «Зенита».

Специалист отметил, что его расстраивает этот фактор.

«Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Вопрос не ко мне», - заявил Карпин на пресс-конференции.

Напомним, что в состав сборной попали Иван Сергеев и Андрей Мостовой.

Напомним, что завтра, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы. Начало - в 19:30 по московскому времени.