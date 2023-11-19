Непомнящий: «Уже третий год «Крылья Советов» приятно удивляют своей игрой»

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил результаты «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Меня очень приятно удивили «Крылья». Скажу даже так: уже третий год они меня приятно удивляют и радуют своей игрой», — заявил Непомнящий Legalbet.

В 15 турах подопечные Игоря Осинькина набрали 25 очков и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

25 ноября «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» на своем домашнем стадионе. Игра должна будет начаться в 13:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге команды сыграли между собой вничью – 1:1.