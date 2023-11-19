Стали известны стартовые составы на матч легенд между «Локомотивом» и ЦСКА

Стали известны стартовые составы на игру легенд между столичными ЦСКА и «Локомотивом», которая посвящена «золотому матчу» 2002 года.

Стартовый состав «Локомотива»: Поляков, Родолфо, Смертин, Джанашия, Лоськов, Сычёв, Сенников, Саркисян, Хохлов, Гуренко, Билялетдинов.

Стартовый состав ЦСКА: Нигматуллин, Корнаухов, Березуцкий, Гусев, Кириченко, Красич, Жирков, Лайзанс, Попов, Алдонин, Кусов

Напомним, что на тренерских мостиках будут Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

Игра на «РЖД Арене» начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.