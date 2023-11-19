Комментатор Виктор Гусев рассказал, что не смог посмотреть «золотой матч» между ЦСКА и «Локомотивом»

Комментатор Виктор Гусев рассказал, что не мог посмотреть «золотой матч» между московскими «Локомотивом» и ЦСКА в 2002 году, так как принимал участке в шоу «Последний герой».

«Операторы везде и днём и ночью, но им запрещено с нами разговаривать. Я не знаю, как закончился «золотой матч». Я ночью иду в туалет, извиняюсь, в лес, и из-за дерева голос, который я запомнил на всю жизнь. Он сказал: шестая минута, Лоськов — 1:0», - приводит слова Гусева журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0 и стал победителем чемпионата России.