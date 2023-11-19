Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах «Краснодара» стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Спортивный функционер отметил, что «быки», возможно, сохранят лидерство до зимы, но чемпионами не станут, ведь их самое большой проблемой является отсутствие длинной скамейки запасных.

«Очень короткая скамейка у команды, ни дай бог травма какая у Кордобы или Сперцяна и сразу возникнут у команды проблемы. Поэтому, на длинной дистанции «Краснодару» будет тяжело стать чемпионом», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, что после 15 туров подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла.