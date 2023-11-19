Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев вспомнил о «золотом матче» против «Локомотива», который состоялся в 2002 году, по итогам которого «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0 и завоевали золотые медали чемпионата России.

Тренер московского «Динамо» отметил, что до сих по помнит момент, когда не реализовал выход один на один на 90-й минуте.

«Мы спокойно готовились к матчу, понимали его значение, но не получилось победить. Но в следующем году мы стали чемпионами», — заявил Гусев журналистам.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, состоится встреча легенд между столичными командами, которая посвящена «золотому матчу».