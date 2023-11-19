Газзаев мог возглавить «Локомотив»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился информацией о том, что мог стать наставником московского «Локомотива».

«Однажды было предложение возглавить «Локомотив». Вернулся из Киева, мне позвонила Ольга Юрьевна. Посчитал, что не смогу», — передает слова Газзаева «Чемпионат».

За свою продолжительную карьеру Газзаев успел поработать в московском «Динамо», «Алании», ЦСКА и других клубах.

Сегодня, 19 ноября, состоится матч Лиги легенд между ЦСКА и «Локомотивом». Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция события будет доступна на портале LiveResult.