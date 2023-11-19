Газзаев назвал историческим «золотой матч» между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил «золотой матч» 2002 года, в котором «армейцы» потерпели поражение от «Локомотива» со счётом 0:1.

Специалист назвал эту игру исторической, ведь было много единоборств и борьбы, а матч был на результат.

«Команда «Локомотива» была укомплектованной, с опытом. Это был первый сезон нашей совместной работы в ЦСКА. Не скажу, что было много моментов, но игра была очень напряженной», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 19 ноября, на «РЖД Арене» состоится ретроматч между столичными командами (19:30 по мск).