В РФС рассказали, сколько миллионов рублей уходит на организацию ретроматчей

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин ответил на вопрос, сколько денег уходит на организацию ретроматчей.

«На проведение одного матча Лиги легенд нужно от 15 до 20 млн рублей, но сумма может доходить и до 30 млн», — заявил Терёшин Metaratings.

Функционер отметил, что когда приезжала сборная мира, то затраты были больше, чем на других матчах, ведь приходилось привозить иностранцев из разных точек мира.

Ретроматч между легендами «Локомотива» и ЦСКА запланирован на сегодня, 19 ноября. Начало игры должно состояться в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.