​Васютин может уйти из «Зенита» зимой – к вратарю есть интерес

Александр Васютин недоволен своим положением в «Зените» - в нынешнем сезоне он поучаствовал только в пяти матчах команды. На этом фоне голкипер может рассмотреть вариант со сменой клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, интерес к 28-летнему Васютину проявляют клубы из Швеции и Дании, в частности «Юргорден». За эту команду Александр уже выступал ранее. Шведский клуб может арендовать футболиста.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 25 ноября – против «Сочи».