Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, об этом сообщает MaxBet Sport.

По данным источника, «красно-белые» готовы заплатить за игрока более десяти миллионов евро, но препятствием для переезда в Россию может стать интерес к форварду со стороны английских клубов, а также команд МЛС.

Контракт 24-летнего футболиста с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Букари принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.