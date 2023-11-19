​Игрок «Спартака» Зиньковский рассказал, сколько денег тратит

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, сколько денег он тратит на жизнь в российской столице.

«Мало. На еду. Иногда на рестораны – раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. Тысяч 150-200 выходит», - сказал Зиньковский в программе «Коммент.Шоу».

В сезоне 2023/2024 Антон Зиньковский провёл за «Спартак» 20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде.