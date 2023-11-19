Рыков назвал игрока из 2DROTS, который мог бы заиграть в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал, какой футболист из медийной команды 2DROTS мог бы заиграть в Российской премьер-лиге.

Напомним, что вчера, 19 ноября, в товарищеском матче победу со счётом 2:1 одержали «бело-голубые».

Асиситент главного тренера «Динамо-2» отметил, что не он решает, кого выделять, но считает, что нападающий Гаучо при должном отношении к делу мог бы заиграть на высоком уровне.

«У него пара килограммов лишних есть, как у меня. Насколько я знаю, футболисты 2DROTS все играли в профессиональный футбол», - приводит слова Рыкова «Матч ТВ».