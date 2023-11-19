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Наумов — о ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА: «Будут пузатенькие дядьки, но мастерство с годами не пропадает»

19 Ноября 2023 • 16:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем ретроматче, в котором «железнодорожники» встретятся с ЦСКА.

По словам Наумова, он не сможет посетить эту игру лично, однако всё равно будет за ней следить. Эксперт отметил, что такие матчи нужно проводить в любые времена.

 «Такого рода матчи всегда нужны. В любые времена, и в лёгкие, и в тяжёлые. Понятно, будет не скоростной футбол. Будут игроки пешком ходить, пузатенькие дядьки, но мастерство с годами не пропадает», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, ретроматч состоится сегодня, 19 ноября, на «РЖД Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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