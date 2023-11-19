Балахнин — о Кокшарове: У него есть все предпосылки стать хорошим футболистом

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал своё мнение о форварде «Краснодара» Александре Кокшарове.

Специалист отметил, что ещё нападающий ещё не так много играл чтобы оценивать его уровень, но при этом считает, что у него есть хороший потенциал, чтобы стать хорошим футболистом.

«Все в его руках. У нас было много молодых игроков, которых подпускают к первой команде, а потом они идут в клуб ниже уровнем», - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в шести играх за основную команду «Краснодара», в которых отметился двумя забитыми мячами.