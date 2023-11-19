Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал невызов бывшего форварда «Локомотива» Дмитрия Булыкина на ретроматч против ЦСКА.

«Нет! Булыкин - достойный парень и легенда «Локомотива». Знаете, обижаться на это не нужно, ведь много футболистов не позвали. Вот Марата Измайлова не пригласили, Асатиани. Поэтому много таких моментов, и обижаться на это не нужно. Булыкин внёс вклад в развитие «Локомотива», и здесь отрицать этого нельзя», — сказал Наумов.

Ретроматч «Локомотив» - ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.