Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Локомотива» поддержал Булыкина, который не сыграет в ретроматче против ЦСКА эксклюзив

19 Ноября 2023 • 15:55 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал невызов бывшего форварда «Локомотива» Дмитрия Булыкина на ретроматч против ЦСКА.

«Нет! Булыкин - достойный парень и легенда «Локомотива». Знаете, обижаться на это не нужно, ведь много футболистов не позвали. Вот Марата Измайлова не пригласили, Асатиани. Поэтому много таких моментов, и обижаться на это не нужно. Булыкин внёс вклад в развитие «Локомотива», и здесь отрицать этого нельзя», — сказал Наумов.

Ретроматч «Локомотив» - ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин Николай Наумов РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
17:47 · Россия. Премьер-лига
«ЦСКА нужен забивной нападающий» — Гришин
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Васютин может уйти из «Зенита» зимой – к вратарю есть интерес
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Кубанью»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал тройку лучших игроков РПЛ в первом круге
17:18 · Россия. Премьер-лига
Родолфо — о ретроматче: «Думаю, смогу отыграть 20 минут»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Букари слухи
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Спартака» Зиньковский рассказал, сколько денег тратит
16:30 · Россия. Премьер-лига
Рыков назвал игрока из 2DROTS, который мог бы заиграть в РПЛ
16:22 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА: «Будут пузатенькие дядьки, но мастерство с годами не пропадает»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Балахнин — о Кокшарове: У него есть все предпосылки стать хорошим футболистом
16:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер 2DROTS Кузнецов может возглавить клуб Первой лиги
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом
15:19 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Кордоба — достояние чемпионата России»
Все новости
Рекомендуем