Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал о состоянии своего клиента после того, как сборная Армении потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, вчера, 18 ноября, команда Армении сыграла вничью с Уэльсом (1:1). Тикнизян отметился голом в свои ворота.

«Играли хорошо, по результату так сложилось. Разговаривал с Наиром. Конечно, он расстроился, что был шанс. Но сейчас будет хорошая игра против Хорватии, он к ней готовится», — цитирует Ключева «Спорт-Экспресс».

В семи турах отборочного этапа сборная Армении набрала восемь очков и расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице своей группы. Свой следующий матч команда Тикнизяна проведёт 21 ноября против Хорватии. Начало — в 22:45 по московскому времени.