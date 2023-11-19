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​Гендиректор «Динамо» оценил игру Лички

19 Ноября 2023 • 14:44 Комментировать

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора «Динамо», высказался о выступлении Марцела Лички. Главный тренер «бело-голубых» в субботу отыграл около восьми минут в товарищеском матче против 2DROTS.

«Как уровень игры? Матч всё-таки носит развлекательный характер. Думаю, что всё получилось, здорово, что Марцел Личка принял участие в матче. Мне показалось, что он играл очень страстно», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Напомним, что «Динамо» обыграло 2DROTS со счётом 2:1. Эта команда не является профессиональной – она выступает в Медиалиге.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА на поле соперника.

После первого круга Премьер-лиги «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Марцел Личка ещё теги
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