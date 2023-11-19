​Гендиректор «Динамо» оценил игру Лички

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора «Динамо», высказался о выступлении Марцела Лички. Главный тренер «бело-голубых» в субботу отыграл около восьми минут в товарищеском матче против 2DROTS.

«Как уровень игры? Матч всё-таки носит развлекательный характер. Думаю, что всё получилось, здорово, что Марцел Личка принял участие в матче. Мне показалось, что он играл очень страстно», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Напомним, что «Динамо» обыграло 2DROTS со счётом 2:1. Эта команда не является профессиональной – она выступает в Медиалиге.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 ноября – против ЦСКА на поле соперника.

После первого круга Премьер-лиги «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице.