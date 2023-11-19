Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев вспомнил, как ему предлагали возглавить сборную России

19 Ноября 2023 • 14:33 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил, как за несколько лет до домашнего чемпионата мира ему предлагали возглавить сборную России.

По словам Газзаева, предложение ему делал Виталий Мутко. Однако тренер тогда стремился побороться за кресло президента Российского футбольного союза.

«Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев отметил, что он не жалеет о своём решении, поскольку на тот имел обязательства перед Объединением тренеров.

На чемпионате мира – 2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала. Там команда проиграла Хорватии по пенальти после ничьей 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Виталий Мутко Сборная России Валерий Газзаев Станислав Черчесов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер 2DROTS Кузнецов может возглавить клуб Первой лиги
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом
15:19 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Кордоба — достояние чемпионата России»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»
15:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:46 · Россия. Премьер-лига
Газизов назвал Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами первого круга РПЛ
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Динамо» оценил игру Лички
14:33 · Россия. Премьер-лига
Газзаев вспомнил, как ему предлагали возглавить сборную России
13:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Нефтчи»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Нельзя сказать с уверенностью, кто станет чемпионом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Забивать «Зениту» всегда приятно»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Тодорович может покинуть «Ахмат»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Лепский: «Динамо» не хочет опускаться ниже в таблице РПЛ»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов оценил уровень игры Головина
Все новости
Рекомендуем