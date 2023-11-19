Газзаев вспомнил, как ему предлагали возглавить сборную России

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил, как за несколько лет до домашнего чемпионата мира ему предлагали возглавить сборную России.

По словам Газзаева, предложение ему делал Виталий Мутко. Однако тренер тогда стремился побороться за кресло президента Российского футбольного союза.

«Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев отметил, что он не жалеет о своём решении, поскольку на тот имел обязательства перед Объединением тренеров.

На чемпионате мира – 2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала. Там команда проиграла Хорватии по пенальти после ничьей 2:2.