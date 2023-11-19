Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Нефтчи»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча между петербургским «Зенитом» и «Нефтчи». Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 1:2.

«Это был типичный тренировочный матч. В итоге команда Семака просто потренировалась в преддверии очередного тура РПЛ, но тренировку не лучшую провела», - приводит слова Александра Sportbox.

Ближайший поединок в рамках Российской премьер-лиги «Зенит» проведет против «Сочи» на домашнем стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 15:15 по московскому времени.