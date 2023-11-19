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Дьяков: «Лучшее время в футболе я провёл в «Ростове» эксклюзив

19 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что считает бывшую команду родной.

«Я больше всего времени провёл в «Ростове». Поэтому это для меня самый родной клуб, я сыграл больше 100 матчей и выиграл Кубок России. Для меня это самая родная команда, так что лучшее время, которое я когда-то провёл в футболе, было в «Ростове».

Если команда когда-то будет организовывать такие матчи – с радостью приму приглашение», — сказал Дьяков.

В составе «Ростова» защитник выигрывал Кубок России в сезоне-2013/14. Всего за южан Дьяков сыграл 100 матчей во всех официальных турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
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