Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что считает бывшую команду родной.

«Я больше всего времени провёл в «Ростове». Поэтому это для меня самый родной клуб, я сыграл больше 100 матчей и выиграл Кубок России. Для меня это самая родная команда, так что лучшее время, которое я когда-то провёл в футболе, было в «Ростове».

Если команда когда-то будет организовывать такие матчи – с радостью приму приглашение», — сказал Дьяков.

В составе «Ростова» защитник выигрывал Кубок России в сезоне-2013/14. Всего за южан Дьяков сыграл 100 матчей во всех официальных турнирах.