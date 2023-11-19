Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока предложений от других клубов по возможному трансферу 20-летнего бразильца не поступало.

«Нет, на данный момент по Роберту нет предложений», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 25 ноября против «Сочи».