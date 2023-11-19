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Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»

19 Ноября 2023 • 13:24 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока предложений от других клубов по возможному трансферу 20-летнего бразильца не поступало.

«Нет, на данный момент по Роберту нет предложений», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

После 15 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 25 ноября против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан ещё теги

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