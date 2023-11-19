Колосков: «Нельзя сказать с уверенностью, кто станет чемпионом»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Интересно наблюдать за чемпионатом, появилась интрига. Нельзя сказать с уверенностью, кто станет чемпионом. Подтянутся «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Эти команды не сказали своего слова», - рассказал Колосков в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

Напомним, что в Российской премьер-лиге подошел к завершению первый круг. По его итогам первое место занимает «Краснодар». На второй позиции находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».