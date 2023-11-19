Мирзов: «Забивать «Зениту» всегда приятно»

Атакующий полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов высказался о вчерашнем товарищеском поединке против петербургского «Зенита» (2:1). В этой встрече он отметился двумя забитыми мячами.

«Хороший подарок себе я сделал. Ведь забивать «Зениту» всегда приятно. Не только мне, но и всем. Это клуб с такой историей, с такими традициями!» - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Мирзов перешел в «Нефтчи» в сентябре нынешнего года. Его предыдущим клубом были подмосковные «Химки». В чемпионате Азербайджана полузащитник сыграл шесть поединков, в которых сделал одну голевую передачу.