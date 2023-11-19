Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: «Забивать «Зениту» всегда приятно»

19 Ноября 2023 • 13:12 Комментировать

Атакующий полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов высказался о вчерашнем товарищеском поединке против петербургского «Зенита» (2:1). В этой встрече он отметился двумя забитыми мячами.

«Хороший подарок себе я сделал. Ведь забивать «Зениту» всегда приятно. Не только мне, но и всем. Это клуб с такой историей, с такими традициями!» - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Мирзов перешел в «Нефтчи» в сентябре нынешнего года. Его предыдущим клубом были подмосковные «Химки». В чемпионате Азербайджана полузащитник сыграл шесть поединков, в которых сделал одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи Резиуан Мирзов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
13:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Нефтчи»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Нельзя сказать с уверенностью, кто станет чемпионом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Забивать «Зениту» всегда приятно»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Тодорович может покинуть «Ахмат»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Лепский: «Динамо» не хочет опускаться ниже в таблице РПЛ»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов оценил уровень игры Головина
12:19 · Россия. Премьер-лига
Локомотив - ЦСКА: где смотреть ретроматч легенд, какой канал покажет
11:49 · Россия. Премьер-лига
Рыков: «Было бы хорошо оставить Тюкавина и Бессмертного в «Динамо»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Президент 2DROTS: «Матч против «Спартака» неизбежен»
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» ответили, возможен ли реванш с «Зенитом»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Васютин считает, что Мирзов забил «Зениту» за счёт индивидуального мастерства 1
10:46 · Россия. Премьер-лига
Фомин - фанатам «Динамо»: «Ждём на матчах РПЛ и с «Зенитом» в Кубке»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «В теории «Динамо» претендует на чемпионство»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Текке: «Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом»
Все новости
Рекомендуем