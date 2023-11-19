Тодорович может покинуть «Ахмат»

Агент Горан Попов, который представляет интересы защитника грозненского «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о будущем футболиста.

«Пока не переподписали контракт с «Ахматом». Пока ждём. От других клубов есть интерес. Если «Ахмат» не даст Дарко то, что он просит, будем рассматривать другие варианты», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что действующий трудовой договор Тодоровича с грозненским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 26-летний защитник сыграл 15 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.