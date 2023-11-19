Лепский: «Динамо» не хочет опускаться ниже в таблице РПЛ»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский поведал об амбициях «бело-голубых» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Плотность в таблице добавляет интерес, потому что каждая команда хорошо играет. Но это добавляет и нервов - не хочется опускаться ниже в турнирной таблице», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 15 проведенных туров «Динамо» набрало 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего первым «Краснодара» на семь баллов. Следующий матч в РПЛ «бело-голубые» сыграют против ЦСКА.