Чалов оценил уровень игры Головина

Форвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов поделился мнением об игре соотечественника Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Саша - большой молодец, хороший старт показал. Надеюсь, в этом сезоне он ещё добавит и, возможно, им заинтересуется более сильный и статусный клуб. У него всё есть», - передает слова нападающего ТАСС.

Головин выступает в чемпионате Франции за «Монако». В текущем сезоне Лиги 1 российский полузащитник провел 11 поединков в составе монегасков. Александр записал себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи. Он два раза подряд признавался лучшим игроком команды.