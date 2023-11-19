Локомотив - ЦСКА: где смотреть ретроматч легенд, какой канал покажет

Во время паузы на матчи сборных внимание болельщиков попытаются перехватить ветераны «Локомотива» и ЦСКА, команд, которые 21 год назад до последнего вели борьбу за золотые медали национального чемпионата. Тогда в «золотом матче» победили «железнодорожники» Юрия Сёмина (1:0). Сегодня мэтр тренерского цеха будет руководить бывшими подопечными в поединке ветеранов, среди которых будут Дмитрий Сычёв, Дмитрий Хохлов, Алексей Смертин, Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Родолфо и другие. Под началом Валерия Газзаева сыграют Евгений Алдонин, Ролан Гусев, Милош Красич, Элвер Рахимич, Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и другие.

Посмотреть игру можно в 19:00 на «Матч ТВ» и в 2:10 в записи на «Матч Премьер». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.