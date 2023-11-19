Президент 2DROTS: «Матч против «Спартака» неизбежен»

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк дал комментарий относительно возможной организации товарищеского поединка против московского «Спартака».

«Думаю, что в любом случае это неизбежно. Может быть, в следующем году, через 2-3, но рано или поздно почти всеми топовыми командами РПЛ мы сыграем», - рассказал руководитель в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в субботу, 18 ноября, состоялся контрольный матч между 2DROTS и столичным «Динамо». Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице.