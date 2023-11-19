В «Нефтчи» ответили, возможен ли реванш с «Зенитом»

Эмин Эфенди, который является пресс-атташе «Нефтчи», ответил на вопрос о возможной организации еще одного поединка против петербургского «Зенита».

«У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем», - передает слова представителя клуба Sport24.

Напомним, что товарищеский поединок «Нефтчи» против «Зенита» состоялся в субботу, 18 ноября. Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

Ближайший матч в чемпионате России подопечные Сергея Семака сыграют против «Сочи». Встреча пройдет на «Газпром Арене» 25 ноября.