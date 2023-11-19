Васютин считает, что Мирзов забил «Зениту» за счёт индивидуального мастерства

Вратарь «Зенита» Александр Васютин высказался о голах, которые «сине-бело-голубые» пропустили от «Нефтчи» в товарищеском матче, завершившемся со счётом 1:2 в пользу азербайджанской команды.

Напомним, оба гола «Нефтчи» записал на свой счёт бывший игрок «Спартака» и «Химок» Резиуан Мирзов.

«Вышел хороший спарринг для всей команды, получили игровое время. Что касается голов Мирзова, то, мне кажется, он индивидуально решал моменты», — цитирует Васютина «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи». Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 15:15 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.