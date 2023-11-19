Фомин - фанатам «Динамо»: «Ждём на матчах РПЛ и с «Зенитом» в Кубке»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о болельщиках команды после товарищеской встречи с медийным клубом 2DROTS (2:1).

«С фанатской трибуной совсем другая атмосфера. Хочу сказать им спасибо. Ждем их на матчах РПЛ и с «Зенитом» в Кубке. Когда играешь с ними, они становятся двенадцатым игроком», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 15 сыгранных туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 25 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Марцела Лички на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 25 ноября.