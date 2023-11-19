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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Текке: «Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом»

19 Ноября 2023 • 10:28 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке поделился мнением шансах петербургской команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 15 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От первого «Краснодара» «Зенит» отстаёт на два балла. По мнению Текке, в конечном итоге петербуржцам удастся обойти «быков» и выиграть титул.

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдёт «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым. «Зенит» — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фатих Текке

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