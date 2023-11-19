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Игрок «Динамо» Лепский: «Никогда в жизни не перейду в «Спартак»

19 Ноября 2023 • 10:27 Комментировать

18-летний защитник московского «Динамо» Иван Лепский высказался касательно потенциального перехода в другой столичный клуб – «Спартак».

«Никогда бы в жизни не перешел. Когда был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В моем гардеробе даже нет красного цвета!», - приводит слова перспективного футболиста Sport24.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 25 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то «народная команда» имеет на одно очко меньше и располагается на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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