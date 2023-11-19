Тарханов: «В «Спартаке» никто себя ярко не проявляет, не вижу, чтобы кем-то заинтересовались в Европе»

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о шансах российских игроков, выступающих за московский «Спартак», продолжить карьеру в Европе.

«У них много молодых, но вряд ли. Не вижу, чтобы в каком-то игроке «Спартака» была заинтересованность. Никто себя ярко не проявляет», - приводит слова специалиста Legalbet.

По итогам первого круга Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 24 балла и занимают шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с калининградской «Балтикой».