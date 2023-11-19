Гладилин: «Спартаку» следует сыграть с командой из Медиалиги»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладлин считает, что «красно-белым» следует последовать примеру «Динамо» и провести товарищескую встречу против медийной команды.

«Ребята расслабились, а болельщики получили удовольствие. «Спартаку» тоже следует сыграть с командой из Медиалиги в подобном формате, это было бы интересно», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» победило медийный клуб 2DROTS со счетом 2:1.

В чемпионате России команды провели 15 туров. По их итогам «народная команда» набрала 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидеру восемь очков.