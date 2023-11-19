Игрок ЦСКА Рядно оценил результат команды в первом круге РПЛ

Защитник московского ЦСКА Михаил Рядно высказался касательно выступления своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Были хорошие моменты, были победы. Мало поражений - это тоже можно отметить. Все еще впереди. Думаю, тренерский штаб знает, как улучшить наше положение», - приводит слова футболиста издание «Известия».

После 15 проведенных туров чемпионата России «армейцы» набрали 25 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.