​Бышовец уверен - матч со сборной Кубы нужен

Сборная России готовится провести свой последний товарищеский матч в 2023 году, это будет товарищеская встреча с давними друзьями - кубинцами. Сборная с «Острова Свободы» сыграет с российской командой в Волгограде, это случится 20 ноября.

Своими мыслями Бышовец по поводу матча поделился бывший наставник российской сборной, какое-то время тренировавший ее в 1998 году - Анатолий Бышовец.

- Я думаю, что для нас есть необходимость в таком товарищеском матче. Формат, подготовка и задачи к игре не преследуются результатом. Также нужно выделить ядро сборной России и, конечно, увидеть ее перспективы, - цитирует слова Бышовца Betonmobile.ru.