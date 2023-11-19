Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец уверен - матч со сборной Кубы нужен

19 Ноября 2023 • 04:11 Комментировать

Сборная России готовится провести свой последний товарищеский матч в 2023 году, это будет товарищеская встреча с давними друзьями - кубинцами. Сборная с «Острова Свободы» сыграет с российской командой в Волгограде, это случится 20 ноября.

Своими мыслями Бышовец по поводу матча поделился бывший наставник российской сборной, какое-то время тренировавший ее в 1998 году - Анатолий Бышовец.

- Я думаю, что для нас есть необходимость в таком товарищеском матче. Формат, подготовка и задачи к игре не преследуются результатом. Также нужно выделить ядро сборной России и, конечно, увидеть ее перспективы, - цитирует слова Бышовца Betonmobile.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец сборная Кубы ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
04:11 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец уверен - матч со сборной Кубы нужен
18 Ноября
22:50 · Россия. Премьер-лига
​«Большая неприятность»: Семак высказался о травме Мантуана
22:43 · Россия. Премьер-лига
​Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи» 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев назвал команды, претендующие на выход в РПЛ
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Футбол понарошку» - Силкин о матче с Кубой
20:02 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Динамо» назвал матч с 2DROTS бесполезным
19:39 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» обыграло 2DROTS
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Сутормина отреагировал на слухи
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо, Мантуан и Изидор – в основе «Зенита» на матч с «Нефтчи»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Матч с 2DROTS – самый посещаемый на стадионе «Динамо» в 2023 году
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев выбрал лучшего тренера первого круга РПЛ
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян забил головой в свои ворота
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» в матче за первое место
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Кейн не узнал эмблему «Спартака», в отличие от другого Гарри видео
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» в среднюю линию не хватает Уткина» — Бышовец
Все новости
Рекомендуем