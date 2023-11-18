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​«Большая неприятность»: Семак высказался о травме Мантуана

18 Ноября 2023 • 22:50 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Наставник «Зенита» Сергей Семак сказал несколько слов о травме полузащитника Густаво Мантуана. Бразилец травмировался в субботнем товарищеском матче против «Нефтчи».

Напомним, что «Нефтчи» обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 2:1.

«Наверное, повреждение. Насколько оно серьёзное и сколько времени займёт реабилитация, посмотрим. Это, конечно, большая неприятность для нас», - сказал Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч Премьер-лиги России «Зенит» проведёт 25 ноября – против «Сочи» на своём поле. Сейчас команда Сергея Семака располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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