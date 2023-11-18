​Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи»

В субботу «Зенит» потерпел поражение от «Нефтчи» в товарищеском матче со счётом 1:2. После игры комментарий дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«В целом эта игра для того и нужна была – чтобы получить представление об игроках, об их форме. Мы его получили – это самое важное», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

По словам Семака, несмотря на статус товарищеской, игра получилась боевой, ведь футболисты всегда стремятся побеждать.

«Думаю, что любой спортсмен никогда не хочет проигрывать, и игра получилась боевая, было много единоборств, были даже затяжки времени – все хотели победить, это естественно», - сказал специалист.

Теперь «Зенит» будет готовиться к матчу Премьер-лиги против «Сочи». Команды сыграют в субботу, 25 ноября.

После первого круга «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» питерцы отстают на два очка.