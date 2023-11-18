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Лепский: «Динамо» постарается догнать «Краснодар» и «Зенит» эксклюзив

18 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать

Защитник «Динамо» Иван Лепский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Медиалиги «2DROTS», а также подвёл итоги первой части сезона.

- У «Динамо» после первого круга третье место. Как оцениваете этот результат?

- Он нормальный, но могло быть и лучше. Мы потихоньку идем вверх.

- Но у «Динамо» всего два поражения.

- Есть куда стремиться. Можно было обойтись и без поражений.

- «Краснодар» и «Зенит» ушли в небольшой отрыв. Их реально догнать?

- Загадывать не буду, но команда постарается это сделать. Будем стремиться к первому месту.

- У «Динамо» хоть и третье место после 15 матчей, но команда непросто шла по чемпионату. Было много ничьих. Какое у вас впечатление от стартовой части сезона?

- Все сейчас пытаются перестраиваться под футбол низом, больше играть с мячом. Почти нет верховых передач, поэтому стало играть сложнее и интереснее.

- Какие впечатления от игры с командой Медиалиги «2DROTS»?

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- Болельщики сделали эту игру. Их было очень много. Они побили рекорд посещаемости. Очень приятно играть при таком полном стадионе. Я очень надеюсь, что и в чемпионате это тоже возможно.

- Марцел Личка сегодня выступил на позиции Фёдора Смолова. Как вам игралось с главным тренером? Это необычный опыт.

- Все было отлично. Он допускал мало потерь мяча, подсказывал. С физической формой у него все в порядке. Как футболисту ставлю ему пятерку за игру.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Лепский
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