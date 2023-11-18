​Гаджиев назвал команды, претендующие на выход в РПЛ

В то время как внимание большинства российских болельщиков футбола приковано к баталии за первое место в высшей лиге, ведь в кои-то веки в РПЛ появилась интрига в борьбе за титул, известный российский специалист Гаджи Гаджиев пристально следит и за тем, что происходит во втором эшелоне российского футбола.

Он назвал команды, которые мы можем увидеть в высшем свете российского футбола в следующем сезоне:

- Борьба такая интересная, много команд участвуют в этой борьбе. И не только те, которые на сегодняшний момент в первой четверке-пятерке. Например, «Родина», «Арсенал», «Торпедо» — это команды, которые могут включиться в борьбу за топ-4, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.