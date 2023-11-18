Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гаджиев назвал команды, претендующие на выход в РПЛ

18 Ноября 2023 • 21:36 Комментировать

В то время как внимание большинства российских болельщиков футбола приковано к баталии за первое место в высшей лиге, ведь в кои-то веки в РПЛ появилась интрига в борьбе за титул, известный российский специалист Гаджи Гаджиев пристально следит и за тем, что происходит во втором эшелоне российского футбола.

Он назвал команды, которые мы можем увидеть в высшем свете российского футбола в следующем сезоне:

- Борьба такая интересная, много команд участвуют в этой борьбе. И не только те, которые на сегодняшний момент в первой четверке-пятерке. Например, «Родина», «Арсенал», «Торпедо» — это команды, которые могут включиться в борьбу за топ-4, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев назвал команды, претендующие на выход в РПЛ
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Футбол понарошку» - Силкин о матче с Кубой
20:02 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Динамо» назвал матч с 2DROTS бесполезным
19:39 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» обыграло 2DROTS
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Сутормина отреагировал на слухи
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо, Мантуан и Изидор – в основе «Зенита» на матч с «Нефтчи»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Матч с 2DROTS – самый посещаемый на стадионе «Динамо» в 2023 году
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев выбрал лучшего тренера первого круга РПЛ
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян забил головой в свои ворота
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» в матче за первое место
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Кейн не узнал эмблему «Спартака», в отличие от другого Гарри видео
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» в среднюю линию не хватает Уткина» — Бышовец
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Появились фотографии формы команды легенд ЦСКА фото
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев: «Галицкий мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты»
Все новости
Рекомендуем