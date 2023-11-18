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​«Футбол понарошку» - Силкин о матче с Кубой

18 Ноября 2023 • 21:12 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин не ждет ничего особого от следующей товарищеской игры российской сборной, которую она сыграет против не очень известной на международном уровне сборной Кубы. По словам Силкина, он настраивается на «футбол понарошку».

- Соперник нам по зубам. Но дело в том, что товарищеская игра есть товарищеская игра: люди особо не хотят перенапрягаться, получать травмы, поэтому там меньше борьбы. В общем, это как бы футбол понарошку, - цитирует слова Силкина Rusfootball.info.

Матч со сборной Кубы состоится двадцатого ноября в Волгограде.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Силкин
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