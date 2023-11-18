​Агент Сутормина отреагировал на слухи

В прессе появилась информация о желании «Зенита» расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым. Комментарий на этот счёт дал агент Александр Клюев, который работает с 29-летним футболистом.

«Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим», - цитирует Клюева «Спорт День за Днём».

Агент отметил, что Сутормин хочет играть больше. По словам Клюева, футболист выкладывается на тренировках.

Клюев не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у Сутормина предложения от других команд.

В январе Алексею Сутормину исполнится 30 лет. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра.