Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Сутормина отреагировал на слухи

18 Ноября 2023 • 19:34 Комментировать

В прессе появилась информация о желании «Зенита» расстаться с полузащитником Алексеем Суторминым. Комментарий на этот счёт дал агент Александр Клюев, который работает с 29-летним футболистом.

«Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим», - цитирует Клюева «Спорт День за Днём».

Агент отметил, что Сутормин хочет играть больше. По словам Клюева, футболист выкладывается на тренировках.

Клюев не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у Сутормина предложения от других команд.

В январе Алексею Сутормину исполнится 30 лет. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин Александр Клюев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
20:02 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Динамо» назвал матч с 2DROTS бесполезным
19:39 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» обыграло 2DROTS
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Сутормина отреагировал на слухи
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо, Мантуан и Изидор – в основе «Зенита» на матч с «Нефтчи»
19:16 · Россия. Премьер-лига
​Матч с 2DROTS – самый посещаемый на стадионе «Динамо» в 2023 году
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев выбрал лучшего тренера первого круга РПЛ
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян забил головой в свои ворота
18:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» в матче за первое место
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Кейн не узнал эмблему «Спартака», в отличие от другого Гарри видео
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» в среднюю линию не хватает Уткина» — Бышовец
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Появились фотографии формы команды легенд ЦСКА фото
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев: «Галицкий мне сказал как-то, что для меня всегда двери открыты»
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Евсеев не считает, что «Краснодар» бросил вызов «Зениту»
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Евсеев: Развиваться можно и без еврокубков
Все новости
Рекомендуем