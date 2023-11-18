​Клаудиньо, Мантуан и Изидор – в основе «Зенита» на матч с «Нефтчи»

В субботу «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». Главный тренер питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Круговой, Чистяков, Родригао, Сантос, Сутормин, Ду Кейрос, Коваленко, Клаудиньо, Мантуан, Изидор.

Матч между «Нефтчи» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» после первого круга располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.