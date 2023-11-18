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​Матч с 2DROTS – самый посещаемый на стадионе «Динамо» в 2023 году

18 Ноября 2023 • 19:16 Комментировать

В субботу вечером московское «Динамо» проводит товарищеский матч против 2DROTS, представляющего Медиалигу. По ходу игры было объявлено, что на стадионе присутствует 22 244 зрителя.

Как отмечает телеграм-канал «Первый спорт», матч с 2DOTRS стал самым посещаемым на «ВТБ Арене» в 2023 году.

Отметим, что «Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. До конца 2023 года команда Марцела Лички проведёт четыре официальных матча – против ЦСКА (РПЛ, 25 ноября), «Зенита» (Кубок России, 29 ноября), «Рубина» (РПЛ, 4 декабря) и «Факела» (РПЛ, 10 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва 2DROTS
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