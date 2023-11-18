​Евсеев выбрал лучшего тренера первого круга РПЛ

Известный тренер Вадим Евсеев ответил на вопрос, кто является лучшим тренером первого круга чемпионата России.

«Точно Ивич», - сказал Евсеев, чьи слова приводит «РБ Спорт».

«Краснодар» Владимира Ивича после первого круга располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенит» «быки» опережают на два очка (32 против 30).

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Краснодар» проведёт в воскресенье, 26 ноября. Команда Владимира Ивича будет играть против «Урала» на поле соперника.

Отметим, что Вадим Евсеев сейчас тренирует «Кубань». Команда занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге.