​Тикнизян забил головой в свои ворота

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметился голом в свои ворота в матче за сборную Армении против Уэльса в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. После длинного броска из аута Тикнизян около вратарской площади вёл верховую борьбу с соперником. Получилось так, что представитель «Локомотива» головой направил мяч в сетку своих ворот. После автогола Наира счёт стал равным – 1:1.

Стоит сказать, что в случае победы над Арменией сборная Уэльса обеспечит себе место на чемпионате Европы – 2024.

Следить за развитием событий в матче Армения – Уэльс можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.