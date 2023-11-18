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​Тикнизян забил головой в свои ворота

18 Ноября 2023 • 18:29 Комментировать
Армения
1:1
Уэльс
окончен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметился голом в свои ворота в матче за сборную Армении против Уэльса в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. После длинного броска из аута Тикнизян около вратарской площади вёл верховую борьбу с соперником. Получилось так, что представитель «Локомотива» головой направил мяч в сетку своих ворот. После автогола Наира счёт стал равным – 1:1.

Стоит сказать, что в случае победы над Арменией сборная Уэльса обеспечит себе место на чемпионате Европы – 2024.

Следить за развитием событий в матче Армения – Уэльс можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Армении Наир Тикнизян ещё теги

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